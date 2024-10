Cimitero di Marsala, per il gruppo Civicamente “è in stato di abbandono”

Il gruppo consiliare Civicamente denuncia il grave stato di abbandono del cimitero comunale di Marsala.

“Ogni giorno – scrivo Leo Orlando, Gabriele Di Pietra e Rosanna Genna – molti cittadini esprimono le loro preoccupazioni riguardo a diversi disservizi, dalla scarsa cura del verde alla mancata pulizia dei viali.

Le problematiche sono evidenti: erbacce infestanti, piante malate e aree trascurate, servizi igienici poco confortevoli, oltre a rubinetti mal funzionanti, viali sporchi e dissestati, e scale con ringhiere danneggiate.

Considerata l’importanza e la sacralità di questo luogo e il rispetto che i cittadini nutrono per i propri cari, è essenziale programmare seri interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria”.

In prossimità delle giornate dedicate alla festività dei defunti, che porterà un significativo afflusso di visitatori, Orlando, Di Pietra e Genna sollecitano inoltre un intervento straordinario che includa: pulizia approfondita: rimozione di erbacce, rifiuti e foglie, spazzamento dei viali e pulizia dei servizi igienici; riparazione delle infrastrutture: sistemazione dei rubinetti e delle scale; servizio di manutenzione ordinaria: attivazione di un servizio dedicato che preveda controlli periodici e interventi mirati, per garantire che il cimitero resti sempre in condizioni decorose e sicure.

Infine, al fine di migliorare l’accessibilità e l’assistenza ai visitatori, Civicamente chiede l’introduzione, anche in fase sperimentale, di un servizio di trasporto mediante golf car presso l’ingresso secondario del cimitero. “Tale servizio – conclude la nota – si rivelerebbe particolarmente utile per persone anziane o con difficoltà motorie, consentendo loro di raggiungere più facilmente i loculi dei propri cari”.