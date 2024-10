Ripascimento dall’area di colmata a Torre Sibiliana, arrivano a Marsala gli esperti tecnici

Dal Porto di Marsala a Torre Sibiliana si potrà assistere ad un cambiamento epocale del nostro litorale. Ai lavori del Waterfront attualmente in corso, si aggiungeranno interventi di protezione a beneficio del tratto di costa soggetto negli ultimi anni a forti fenomeni di erosione, con positive ricadute sul fronte ambientale e turistico”. Lo afferma il sindaco di Marsala Massimo Grillo che, con una delibera di Giunta sottoscrive l’assistenza di tecnici esperti per sviluppare, nell’ambito del programma Horizon Europe 2012/2027, il complesso progetto di svolgere “indagini batimetriche/ correntometriche e realizzazione di interventi di protezione/ripascimento dall’area di colmata a Torre Sibiliana”.

Su 20 progetti presentati in tutta Europa, si afferma in una nota stampa diffusa dal comune lilibetano, solo tre in Italia sono stati selezionati, tra cui figura il progetto di Marsala. Sarà il gruppo Technopolis – che avrà come referente l’Ufficio Speciale per il Pnrr diretto da Alessandro Putaggio – a fornire l’assistenza tecnica al progetto di protezione e ripascimento costiero del Comune di Marsala, individuando le opportunità di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo.