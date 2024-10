Sei atleti della Nuova Pallacanestro Marsala nel raduno dei migliori Under 18 nazionali

Sei azzurri del settore giovanile della Nuova Pallacanestro Marsala alla corte di Gigi Datome e Marco Sodini. Sono Antonio Donato (classe 2007), Samuele Mercogliano (2008), Luca Romano (2009), Lorenzo Russo (2008), Antonino Cirobisi (2009, in qualità di riserva) ed il coach Andrea Anteri i selezionati per la Nuova Pallacanestro Marsala dal Responsabile Tecnico Territoriale Ivan Drigo per la partecipazione al progetto “Ogni Regione Conta” della FIP che riunisce i migliori Under 18 di ogni regione.

L’iniziativa di carattere nazionale della Federbasket, che parte dalla Sicilia, punta alla crescita dei settori giovanili con un approfondimento tecnico affidato al coach federale Marco Sodini e al “big” della pallacanestro Gigi Datome (203 presenze in Nazionale ed ex Mens Sana Siena, Scafati Basket, Virtus Roma e Olimpia Milano in Serie A, Fenerbahçe, Detroit Pistons e Boston Celtics in NBA) nel suo nuovo ruolo di Coordinatore delle Attività del Settore Squadre Nazionali Maschili della Federazione Italiana Pallacanestro. Donato, Mercogliano, Romano e Russo con Cirobisi pronto a subentrare in caso di defezione tra i sedici selezionati, prenderanno parte ad un allenamento condotto da Sodini e Datome, mentre coach Anteri è parte dello staff tecnico degli allenatori selezionati.

L’incontro sarà occasione per la FIP per valutare i migliori prospetti del territorio e diffondere la metodologia di lavoro e le linee tecniche del Settore Squadre Nazionali Maschili.

Il raduno riservato alle province di Agrigento, Palermo e Trapani si terrà il 15 ottobre al PalaDonBosco di Palermo.