Favignana a breve l’avvio dello scuolabus gratuito

L’Amministrazione comunale di Favignana nella giornata di ieri, giovedì 10 ottobre, ha approvato l’assegnazione del contributo annuale di 30.000 euro in favore dell’Istituto comprensivo “Antonino Rallo”, destinato a supportare le attività didattiche e i servizi scolastici. L’Amministrazione ha inoltre dato il via al servizio di trasporto gratuito per gli alunni, che partirà al termine delle procedure già avviate.

“Questi provvedimenti confermano il costante impegno dell’Amministrazione comunale a sostegno dell’istruzione pubblica e della formazione dei ragazzi delle nostre isole”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità. Continueremo a lavorare affinché ogni alunno possa avere le migliori opportunità di crescita e apprendimento”.