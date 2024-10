La cantante marsalese Jasmine Mostacci sul podio di ‘Diventerà una stella’

Nuovi successi in campo musicale per la giovane cantante marsalese Jasmine Mostacci in arte ‘Nives’. Allieva sin da piccolissima della coach Liliana Andreano, a 16 anni calca ancora i palchi d’Italia e il 6 ottobre ha partecipato al concorso nazionale “Diventerò una stella” svoltosi al Cine_Teatro di Brolo. Jasmine si è confrontata con altri ragazzi della sua stessa categoria, davanti a una giuria qualificata, formata da nomi come Fabrizio Palma (musicista, arrangiatore, già giudice di ‘Amici di Maria De Filippi), Sonia Addario (docente di canto moderno al Conservatorio “Tchaikovsky” di Nocera), Marco Vito (vocal coach), Enzo Campagnoli (direttore d’orcestra di Sanremo), Antonio Tortolano (talent scout tv Rai, Mediaset, Sky). Jasmine si è aggiudicata il secondo posto con i complimenti della giuria. Presto la giovane interprete regalerà alla città di Marsala la sua musica.