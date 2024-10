La Vardera: “Il film su Messina Denaro è inutile, non racconta i suoi veri crimini”

Il vice presidente della Commissione Antimafia all’Ars, Ismaele La Vardera, componente di Sud Chiama Nord, dopo aver visto il film “Iddu – L’ultimo padrino” dei registi Piazza e Grassadonia, non risparmia una critica piccante: “Sono rimasto deluso dopo aver visto il film: sia chiaro si parla di una pellicola di grande qualità ma basata su una cosa diversa da quello che tutto il mondo si aspettava, la storia del latitante e soprattutto dei suoi efferati delitti e non c’è nulla di tutto questo. Il cast è di alto livello e comprendo pure che i film spesso sono artistici e si allontanano dalla realtà, ma questa pellicola non racconta nulla. E anche vero che raccontare un personaggio che il mondo ha cercato per 40 anni non era semplice ma non si parla di storia, ma solo piccoli riferimenti. In sostanza ha fatto tanto clamore per nulla, mi aspettavo la storia del superlatitante e invece il primo io sono ne sono rimasto deluso”, afferma. Parole che sicuramente non passeranno inosservate.