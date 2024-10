Sviluppo a Custonaci con il PNRR: investimenti in scuole, illuminazione e digitalizzazione

Il Comune di Custonaci ha ottenuto finanziamenti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un totale di 2.104.057 euro, risultando vincitore di numerose misure destinate agli enti locali. Questi fondi sono stati indirizzati principalmente verso il miglioramento delle infrastrutture comunali e l’innovazione tecnologica, con interventi che spaziano dall’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica fino alla digitalizzazione dei servizi per i cittadini. Nel dettaglio, per il settore tecnico, sono state finanziate sei importanti misure, ciascuna con un importo di 70.000 euro, ad eccezione di un progetto più consistente di quasi 1,5 milioni. Tra queste spiccano i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’illuminazione pubblica, l’ampliamento della rete di illuminazione in diverse aree del comune e il rifacimento delle aule della Scuola Materna Comunale di via Ugo Foscolo, che vedrà anche la trasformazione di un locale in disuso in uno spazio ricreativo per i più piccoli. In totale, per il settore tecnico, i fondi ammontano a 1.849.985 euro. Parallelamente, il Comune ha ottenuto 254.072 euro per interventi legati alla digitalizzazione e all’informatizzazione.

Le misure includono l’implementazione dello SPID, l’abilitazione al cloud, l’adozione della piattaforma PagoPA e l’ammodernamento del portale istituzionale, offrendo ai cittadini la possibilità di accedere facilmente ai servizi comunali online. Il sindaco Fabrizio Fonte ha sottolineato l’importanza di queste risorse per il futuro della comunità: “Questa Amministrazione Comunale ha sin da subito dato la dovuta attenzione alle opportunità che sono state offerte dalle misure finanziate dal PNRR, presentando la propria candidatura in molteplici casi e dove le condizioni strutturali dell’ente lo permettevano. Le candidature accettate per potere usufruire delle misure legate al PNRR hanno permesso all’ente di poter avere accesso a più di due milioni di euro di finanziamenti che attualmente sono in fase di completamento. Le misure legate al rinnovo strutturale, qualitativo e all’efficientamento energetico di taluni impianti d’illuminazione pubblica; così come il miglioramento di alcune strade comunali e il rinnovo e il recupero di una struttura pubblica finalizzata ad un riutilizzo per finalità socio-ricreative oppure come la digitalizzazione dell’ente e l’adeguamento della struttura informatica ai più moderni sistemi di salvaguardia dei dati ed alle più moderne procedure amministrative, che permetteranno, e permettono già da adesso, di avvicinare l’ente alle esigenze dei propri cittadini attraverso l’utilizzo del portale istituzionale. Sono alcune delle misure che questo ente ha posto come prioritarie nel proprio percorso amministrativo e nella gestione dei fondi relativi al PNRR. L’utilizzo al meglio dei fondi pubblici ed europei, con il massimo della trasparenza, permetterà al Comune di Custonaci di viaggiare verso il futuro ponendosi alla pari con tutte le grandi città del nostro paese e ponendo come principio cardine e prioritario la possibilità di avvicinare le Istituzioni verso i propri cittadini facilitandoli e affiancandoli verso la digitalizzazione dei servizi offerti”.