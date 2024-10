Prende una buca con la bici e cade, muore in ospedale un 65enne

Prende in pieno una buca con la bici, cade e muore in ospedale Salvatore Cracolici, palermitano di 65 anni, è morto a Villa Sofia per le ferite riportate. L’uomo era ricoverato da settimane in ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche. Era stata una buca a determinare la caduta del ciclista 65enne. L’incidente era avvenuto circa un mese fa, in via Rosario Nicoletti, nella zona di Tommaso Natale. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della Polizia Municipale Cracolici stava percorrendo quel tratto di strada quando è finito nella zona dissestata, ed è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente a terra. Un impatto terrificante. L’uomo era stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale in gravi condizioni. Dopo un periodo di osservazione e un successivo ricovero nel reparto di Neurorianimazione, le sue condizioni hanno continuato a peggiorare fino al decesso, avvenuto oggi.