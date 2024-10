A Marsala ritardi nell’invio dei bollettini Tari 2024: “Non ci saranno sanzioni”

Il settore Finanze e Tributi del Comune di Marsala comunica che – a causa di ritardi nell’invio postale dei bollettini Tari 2024 – non è stato ancora completato il recapito a domicilio del plico spedito. Ecco spiegati i ritardi che i cittadini marsalesi lamentavano da settimane. Pertanto, non saranno applicati interessi e sanzioni per i pagamenti oltre il termine di scadenza fissato per ciascun F24, fermo restando che il pagamento della TARI 2024 va completato entro il prossimo 16 dicembre.

Scusandosi per il disagio causato, il Settore Finanze e Tributi evidenzia altresì che i modelli di pagamento TARI possono essere scaricati accedendo alla pagina web istituzionale “servizi riservati ai cittadini” (https://marsala.comune-online.it/) oppure chiedendone copia all’Ufficio Urp sito del Palazzo Comunale di via Garibaldi (ingresso n. 6). Infine, si comunica che gli Uffici Tributi comunali, per motivi tecnici, rimarranno chiusi giovedì prossimo, 10 ottobre.