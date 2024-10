Karate, i mazaresi Vito Margiotta e Aurora Biosa pronti per i Mondiali in Argentina si raccontano

Manca sempre meno all’appuntamento internazionale per Vito Margiotta e Aurora Biosa. I due mazaresi saranno infatti tra i protagonisti della spedizione italiana ai Mondiali di Karate che si svolgeranno a Buenos Aires, in Argentina, dal 22 al 27 ottobre. I due atleti, tesserati entrambi per la ASD Bushido Karate, hanno staccato il pass per il Mondiale diversi mesi fa. “Non abbiamo mai smesso di allenarci – spiega Vito Margiotta – manca ancora qualche settimana ma abbiamo fatto un buon lavoro da quest’estate. Stiamo cercando di perfezionare gli ultimi dettagli ma siamo pronti per affrontare quest’avventura”. Margiotta è un habitué degli appuntamenti internazionali.

Per lui, vicecampione europeo in carica, sarà la quarta partecipazione a livello mondiale dove ha ottenuto un 1° posto a squadre nel 2014, e due primi posti individuali nel 2017 e nel 2022. “Per me – prosegue Margiotta – non sarà la prima avventura di questo tipo, per Aurora sì, per la prima volta potrà confrontarsi a questi livelli e su questi palcoscenici. C’è emozione, c’è attesa per cercare di confermarci. L’esperienza aiuta sempre, ma questo non toglie l’emozione che c’è sempre e che si cerca di gestire nel migliore dei modi. Questo ti permette di dare quel qualcosa in più. Negli anni ho imparato a gestirla abbastanza bene”. L’ambizione è quella di riconfermarsi al top della categoria: “L’obiettivo e la speranza sono quelle di vincere, ma bisogna ricordare che ci saranno anche gli altri atleti che avranno lo stesso obiettivo. Per ottenerlo dunque bisognerà battagliare. Non sarà scontato, non sarà facile, ma andiamo lì puntando al risultato più alto possibile”.

I due inoltre nel mese di settembre hanno svolto lo stage federale e sono stati selezionati per gareggiare anche nelle competizioni a squadre. “Siamo stati selezionati nel Kumite a squadre insieme ad altri ragazzi della specialità. Durante lo stage, è stato presentato il gruppo della squadra che affronterà il Mondiale in Argentina”. Se per Margiotta si tratta dell’ennesimo appuntamento internazionale, per Aurora Biosa, che a breve compirà 16 anni, sarà la prima competizione di questo livello. Il tutto sotto gli attenti consigli del maestro Margiotta: “Ho cercato di trasmetterle le mie esperienze, provando ad anticiparle quello che potrà succedere a livello di emozioni e di competizione. Poi diventa una questione personale, bisogna vedere come si riesce a reagire e ad agire in quelle situazioni. La tenuta mentale è fondamentale, la preparazione atletica è importante ma serve soprattutto il giusto supporto psicologico, altrimenti è difficile rendere al massimo. Aurora in prospettiva può dare tantissimo. Dipenderà tanto da lei, dall’impegno, dalla costanza. Come qualità e atteggiamento potrà dare tanto. Se riuscirà a gestire tutto questo potrà togliersi delle grandi soddisfazioni”.

Grande emozione per la giovane karateka mazarese che ci ha spiegato: “Sono molto orgogliosa per l’obiettivo raggiunto, per il quale voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto, dai miei maestri ai miei genitori. Non vedo l’ora di arrivare al Mondiale per confrontarmi con avversari di nazionalità diverse e alzare il livello di competizione”. La ragazza appare pronta all’appuntamento intercontinentale: “Ho molta tensione, ma penso che sia una cosa normale. Allo stesso tempo c’è moltissima voglia di competere e di gareggiare con altre ragazze”. E sugli obiettivi nessun dubbio: “È quello di riuscire a vincere il Mondiale”.