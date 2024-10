Bambino precipita dal balcone a Mazara, ricoverato con varie fratture

Sfiorata una tragedia a Mazara del Vallo. Ieri sera, intorno alle 19.15, un bambino di 10 anni di origini tunisine, è caduto dal secondo piano di un’abitazione situata in via Milazzo, una traversa di via Roma. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi al bambino e trasportarlo presso l’ospedale Abele Ajello. Giunto al pronto soccorso, i medici hanno riscontrato fratture multiple. Sul posto sono intervenuti anche Polizia, Carabinieri e Municipale.