L’Istituto Professionale di Marsala celebra la Giornata mondiale della Vista con screening gratuiti

Il secondo giovedì di ottobre in tutto il mondo si celebra la Giornata mondiale della Vista, una ricorrenza istituita per richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadinanza sull’importanza della vista e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita. In occasione della Giornata Mondiale della Vista 2024, l’indirizzo professionale dell’IS “Giovanni XXIII Cosentino” di Marsala, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Trapani e IAPB ONLUS, è lieto di invitare i Dirigenti scolastici, i Docenti, il personale ATA ,gli studenti della scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie ad un’iniziativa dedicata alla prevenzione della salute visiva.

Il progetto prevede la possibilità di effettuare uno screening visivo con l’ortottista Valentina Vinci e di ricevere consigli nutrizionali con il biologo-nutrizionista, Claudio Lo Cascio. L’obiettivo è sensibilizzare tutta la comunità scolastica sull’importanza della cura della vista e di un’alimentazione equilibrata per il benessere della persona. L’iniziativa si terrà giovedì 10 ottobre presso l’Istituto Professionale di Marsala sito in via Del Fante 35, dalle ore 15.30 alle ore 19.30 Tutti i partecipanti avranno l’opportunità di: sottoporsi a screening visivi gratuiti eseguiti da professionisti qualificati; ricevere consigli nutrizionali gratuiti riguardanti l’alimentazione e il suo impatto sulla salute visiva; ottenere informazioni preziose su come prendersi cura della propria vista e migliorare la qualità della vita. Siamo certi che questa iniziativa possa rappresentare un’importante occasione per promuovere la salute e il benessere nella nostra comunità scolastica. Al fine di organizzare al meglio l’evento ed evitare file ed attese, è gradita prenotazione tramite link: https://form.jotform.com/242745516447361

Qr-code: