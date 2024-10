Il Museo Nazionale degli Scacchi di Mazara diventa “Green” con Famu 2024

“Un Museo green” questo il tema scelto da Famu per parlare ai bambini di sostenibilità ambientale attraverso i circa settecento musei che aderiscono alla manifestazione a carattere nazionale organizzata dall’Associazione Famiglie al Museo. A Mazara tre i giorni per svolgere il tema, da venerdì 11 a domenica 13 Ottobre nei locali di Via Genova, 23. Una tre giorni in cui poter visitare gratuitamente in modo speciale con tutta la famiglia il primo e unico Museo Nazionale degli Scacchi in Italia dal 2011.

Domenica prossima, in occasione di Famu 2024, su tutto il territorio del Paese, musei, fondazioni ed altri luoghi espositivi aderenti si apriranno alle famiglie con visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate apposta per l’occasione. Con la partecipazione della Rai come media partner e il patrocinio del Ministero della Cultura, quest’anno si svolgerà il tema che parte dal presupposto che la valorizzazione della sostenibilità ambientale sia strumento indispensabile anche di inclusione sociale.

Tra i progetti speciali e le iniziative che accompagnano questo evento, il Museo degli Scacchi metterà a disposizione un tavolo e dei colori invitando i bambini a “raccontare” la propria esperienza al museo attraverso la realizzazione di un disegno. In programma è previsto anche un torneo aperto a tutti. Questo il programma: Da Venerdì ore 16 visite guidate e tavolo a disposizione per disegnare, Sabato mattina visite e alle ore 16 Torneo di Scacchi, Domenica ore 09-13 visita al Museo e tavolo a disposizione per disegnare.