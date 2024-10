Marsala: dopo anni si ripulisce il fossato del bastione Baluardo Velasco

Dopo anni è stato ripulito, finalmente, il fossato del Baluardo Velasco. Il bastione che si affaccia su via Sibilla, con ingresso da via Bottino, ha un piccolo fossato da cui si accede tramite i palazzi adiacenti e che viene attraversato da un ponte in ferro che ormai insiste da molti anni. Ciò per facilitare il collegamento tra le due arterie del centro urbano. Da molto tempo però, questo fosso era pieno di erbacce che nascondevano qualsiasi tipo di rifiuto che veniva gettato, soprattutto lattine e bottiglie, con alberi che erano diventati molto alti. L’area adesso è stata completamente ripulita e bonificata da un giorno all’altro. Ricordiamo che il Comune ha dato in gestione per il secondo anno la parte superiore del Baluardo Velasco all’associazione Finestre sul Mondo il cui referente è Salvatore Inguì. Chissà se siano stati proprio loro promotori o ‘supporters’ dell’iniziativa a favore del verde cittadino, un piacere per gli occhi.