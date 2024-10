Apre a Marsala il nuovo Dome Hotel nel cuore della città

Da questo autunno, Marsala ha dato il benvenuto a un nuovo simbolo di eleganza e ospitalità: l’Hotel Dome, un’esclusiva struttura di lusso in un palazzo storico nobiliare dei primi dell’800, incastonato nel cuore della città, tra le mura di epoca romana che custodiscono segreti e storie millenarie, dai suoi balconi e dal terrazzo si apre una vista panoramica sulle sette cupole della città e un rooftop con una piscina e un design ispirato alla tradizione siciliana.

Ben 15 camere, tutte ristrutturate come l’intero stabile, Dome si trova in via Sebastiano Cammareri Scurti, 16, dietro la Chiesa Madre. All’interno sarà collocata una mostra permanente di 15 quadri intitolata “Verso l’alto” dell’artista Giovanna Lentini a cura di Giuseppe Rizza che si snoda su tre piani con il testo critico dell’esposizione curato dal drammaturgo Claudio Forti.

Poi c’è il ristorante dell’Hotel, il Matrice Restaurant, il cui nome omaggia le due accezioni del concetto di “matrice”. La prima riguarda la Chiesa Madre di Marsala, simbolo storico e culturale della città; la seconda associa al termine il significato di “punto di origine”, legato in questo caso a una nuova cultura gastronomica ispirata alle antiche ricette del territorio. Giovanni Maltese, l’executive chef del Matrice Restaurant, porta con sé l’esperienza di alcuni dei ristoranti più prestigiosi al mondo, avendo consolidato la sua esperienza di cucina internazionale in diversi ristoranti stellati Michelin. Tra i servizi anche quelli di banqueting, ovvero riunioni aziendali, congressi, banchetti e matrimoni.