Ancora cielo sereno e deboli piogge la sera nel trapanese

Nelle prime ore del mattino si registrano 18° a Palermo e Messina, 17° a Catania, 16° a Siracusa, 15° a Caltanissetta, 14° a Ragusa ed Enna, meno fredde Trapani con 21° e Agrigento con 19°. Le previsioni per oggi sono caratterizzate da iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità durante il pomeriggio e possibili piogge in serata sul trapanese e il palermitano. Temperature in aumento con punte di 30° previste nel capoluogo siciliano. Venti moderati di scirocco che renderanno mossi Canale di Sicilia, Ionio e Tirreno al largo.