Trapani: è deceduto il 24enne tunisino investito a luglio da un’auto

Era stato investito a Trapani, lo scorso mese di luglio, nei pressi del Porto di Trapani il tunisino 24enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. A distanza di tre mesi il giovane non ce l’ha fatta e per le gravissime ferite riportate nell’incidente causato da una vettura in transito, è deceduto all’ospedale Civico di Palermo. Nonostante il 24enne fosse stato trasportato d’urgenza in ospedale dall’ambulanza del 118 chiamata dai passanti che hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo, le ferite sono apparse molto gravi tanto da trasferirlo dal Sant’Antonio Abate al nosocomio del capoluogo siciliano.