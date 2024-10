Rapporto Zoomafia 2024: a Marsala diminuiscono i reati contro gli animali, a Trapani aumentano

È stato presentato a Palermo, presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, il Rapporto Zoomafia 2024. Alla presentazione hanno partecipato l’autore del Rapporto Ciro Troiano, criminologo e responsabile Osservatorio Zoomafia LAV, Giorgia Matesi, responsabile della LAV palermitana e il prof. Paolo Calabrese della Fondazione Antonino Caponnetto. I crimini contro gli animali analizzati nel Rapporto Zoomafia 2024, alla sua venticinquesima edizione. Il Rapporto esamina lo sfruttamento criminale di animali nel 2023 e ha il patrocinio della Fondazione Antonino Caponnetto. Combattimenti tra animali, corse clandestine di cavalli, traffico di cuccioli, truffe nell’ippica, business illegale dei canili, contrabbando di fauna e bracconaggio organizzato, macellazioni clandestine e abigeato, pesca di frodo e illegalità nel comparto ittico, uso di animali a scopo intimidatorio o per lo spaccio di droga, traffici di animali via internet e zoocriminalità minorile: questi gli argomenti analizzati nel Rapporto Zoomafia 2024 da Ciro Troiano, criminologo e responsabile Osservatorio Zoomafia LAV.

Come ogni anno l’Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV ha chiesto alle Procure italiane i dati relativi ai crimini contro gli animali al fine di avere una visione affidabile, ancorché non esaustiva, dei vari reati consumati nel nostro Paese. Il quadro che proponiamo per la Sicilia si basa sui dati ottenuti da un campione pari al 70% di tutte le Procure della regione. “La Sicilia si conferma per il numero di denunce e la tipologia dei reati tra le regioni più a rischio di criminalità zoomafiosa – sostiene Ciro Troiano –. I profitti economici legati allo sfruttamento criminale degli animali rappresentano una fonte di guadagno importante per i vari gruppi di delinquenti dediti a tali traffici, si pensi alle corse clandestine di cavalli, ai combattimenti tra cani o alla macellazione clandestina”.

I dati raccolti sono relativi al numero totale dei procedimenti penali sopravvenuti nel 2023, sia noti che a carico di ignoti, e al numero di indagati per reati a danno di animali, come uccisione di animali (art. 544 bis cp), maltrattamento di animali (art. 544 ter cp), spettacoli e manifestazioni vietati (art. 544 quater cp), combattimenti e competizioni non autorizzate tra animali (art. 544 quinquies cp), uccisione di animali altrui (art. 638 cp), abbandono e detenzione incompatibile (art. 727 cp), reati venatori (art. 30 L. 157/92) e traffico illecito di animali da compagnia (art. 4 L. 201/10).

In particolare, a Marsala in totale nel 2023 sono stati registrati 36 procedimenti con 15 indagati. Rispetto al 2022, i fascicoli sono diminuiti del -10%, passando da 40 a 36, e gli indagati del -44,44%, passando da 27 a 15. A Trapani in totale nel 2023 sono stati registrati 50 procedimenti con 15 indagati. Rispetto al 2022, i fascicoli sono aumentati del 31,58%, passando da 38 a 50, mentre gli indagati sono diminuiti del -44,44%, passando da 27 a 15.

PROCURE ANNO 2023 SICILIA

Procura Uccisione di animali Maltratta-mento Spettacoli vietati Combattimenti Uccisione di animali altrui Abbandono o detenzione incompatibile Reati venatori o contro la fauna Traffico di cuccioli Agrigento N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Barcellona P. di G. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Caltagirone 0/0/13 0/0/6 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 Caltanissetta 0/0/6 2/2/4 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/3/20 2/4/0 0/0/0 Catania 7/7/66 26/72/35 1/24/1 2/7/0 0/0/0 33/43/8 0/0/0 0/0/0 Enna 1/2/10 4/11/3 0/0/0 0/0/0 0/0/1 2/2/1 0/0/0 0/0/0 Gela N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Marsala 2/3/9 2/3/9 0/0/0 0/0/0 0/0/2 4/5/5 3/4/0 0/0/0 Messina 3/3/12 19/28/5 0/0/0 5/9/1 0/0/6 6/8/2 2/2/2 0/0/0 Palermo 6/8/25 21/23/24 0/0/0 5/11/0 1/1/4 19/25/10 8/9/2 0/0/0 Patti N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Ragusa 4/6/7 5/5/7 0/0/0 0/0/0 1/2/0 7/8/1 20/21/0 0/0/0 Sciacca N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Siracusa 3/3/9 9/12/17 0/0/0 0/0/0 1/1/6 2/2/2 1/1/0 0/0/0 Termini Imerese 2/2/24 7/8/10 0/0/0 1/1/0 0/0/2 8/9/2 3/3/2 0/0/0 Trapani 2/2/7 5/5/8 0/0/1 0/0/0 0/0/2 7/8/18 0/0/0 0/0/0 Caltanissetta min. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. Catania min. 0/0/0 4/5/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 Messina min. 0/0/0 3/5/0 0/0/0 1/3/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 Palermo min. 2/2/0 2/6/0 0/0/0 1/5/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Il primo numero si riferisce al numero dei procedimenti penali noti (Mod. 21), il secondo al numero degli indagati, il terzo al numero dei procedimenti ignoti (Mod. 44), es. 4/6/1= 4 procedimenti a carico noti, 6 indagati, 1 procedimento a carico di ignoti. min.= Procura per i minorenni. N.P. = dato non pervenuto. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2024, LAV”.

Per quanto riguarda la Giustizia minorile, nel 2023 in Sicilia sono stati registrati 13 procedimenti con 26 ragazzi denunciati, il 42% di tutti i ragazzi denunciati in Italia. È la regione con il maggior numero di procedimenti e indagati minorenni per maltrattamento di animali. Infine, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo sono stati registrati 2 procedimenti con 2 indagati per uccisione di animali, 2 procedimenti con 6 indagati per maltrattamento di animali e 1 procedimento con 5 indagati per corse clandestine di cavalli. Confrontando i dati 2023 di 13 Procure siciliane su 20, che hanno inviato i dati negli ultimi due anni, rispetto al 2022, si riscontra un aumento del 9,68% dei procedimenti penali per reati a danno di animali, e un aumento dell’1,83% del numero degli indagati. In base ai dati arrivati e elaborati, possiamo affermare come dato parziale che nel 2023 in Sicilia sono stati registrati almeno 705 fascicoli (circa l’8,15% di quelli nazionali), con un tasso di 13,94 procedimenti ogni 100.000 abitanti; e almeno 444 indagati (circa il 9,35% di quelli nazionali), con un tasso di 8,78 indagati ogni 100.000 abitanti.