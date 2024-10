Prima giornata di campionato amara per la Nuova Pallacanestro Marsala, che nel primo match della stagione scivola in casa contro la Svincolati Academy Milazzo che si aggiudica i due punti in palio con il risultato di 75-84. In un incontro complessivamente equilibrato e giocato testa a testa fino alla sirena del riposo lungo che suona con il tabellone sul punteggio di 44-42, i locali allungano nel terzo periodo che si chiude sul 63-58 dopo essersi portati al massimo vantaggio di +12 con Frisella e Miculis in evidenza.

La compagine di coach Peppe Grillo dà l’impressione di poter prendere il largo, ma perde il bandolo della matassa negli ultimi dieci minuti mancando di piazzare il break decisivo complice la buona organizzazione in difesa degli ospiti e qualche imprecisione di troppo sotto canestro.

L’ultima frazione di gioco vede infatti salire in cattedra la formazione peloritana con una superba striscia in avvio firmata dal capitano Maiorana, miglior realizzatore dell’incontro con 23 punti a referto di cui 18 dal campo, che spinge i suoi prima sul pari e poi in vantaggio con 8 punti personali nel quarto conclusivo.

La rimonta ospite rende vana la reazione dei marsalesi con capitan Frisella che cerca in ogni modo di tenere in partita i suoi piazzando tre triple, di cui una clamorosa ma ininfluente ai fini del risultato finale realizzata con rabbia da dietro la linea di centrocampo proprio sulla sirena che rende meno pesante il passivo.

«Abbiamo pagato principalmente gli errori in fase difensiva nei primi due quarti in cui abbiamo concesso troppi punti agli avversari», commenta coach Grillo. «In campo si sono viste due squadre entrambe di età media giovane, ma a differenza loro noi abbiamo un roster in gran parte alla prima esperienza da protagonista nella Serie C unica. Lavoreremo certamente per migliorarci perché abbiamo fiducia nei nostri mezzi, soprattutto per onorare il nostro bellissimo pubblico che definirei… da serie B e che ringrazio per il calorosissimo supporto».

TABELLINO DI GARA:

Nuova Pallacanestro Marsala – Svincolati Academy Milazzo: 75-84

Parziali: 22-23; 22-19; 19-17; 12-26.

NPM: Farruggia 12, Miculis 16, Cucchiara 2, Abrignani 9, Donato, Linares 1, Gentile, Frisella 14, Stankovic 11, Chen n.e., Tartamella 2, Niang 8. Allenatore: Peppe Grillo.

Svincolati Academy Milazzo: Maiorana 23, Ocenas A., Sindoni, Ocenas M. 9, Letizia 2, Aliprandi 2, Clement 14, Comin 7, La Bua 18, Spada 9.Allenatore: Stefano Marisi

Arbitri: Barone di Palermo e Campanella di Monreale (PA).