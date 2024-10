Il Marsala perde in casa contro Misilmeri e resta a quota 4

Niente da fare per il Marsala 1912 che in casa esce sconfitto contro il Don Carlo Misilmeri per 1 a 0 nella quarta giornata di Campionato Eccellenza Girone A. A segnare il match è stata l’espulsione di Isaias al 38′ del primo tempo per aver bloccato in area Ricciulli che si era lanciato verso la porta. Da qui in poi gli uomini di Brucculeri non sono riusciti a reagire ed anzi hanno subito al 6′ del secondo tempo un calcio di rigore commesso dall’ingenuo Giannone. La rete è stata messa a segno da Cerniglia. Al momento gli azzurri restano a 4 punti in classifica.

Tabellino di gara

Marsala 1912: Furnari, Giannone (13′ st. Bonfratello), Petrucci, Isaias, Angileri (30′ st. Lo Grande), Mamone, Cinquemani, Pedalino, Troncoso, Manciaracina, Accardo (28′ st. Vetrano)

Don Carlo Misilmeri: Di Salvo, Capozucchi, Cossentino, Muzzo, Romano, Cerniglia, Mendola, Lo Cascio (39′ st. Pellegrino), La Vardera, Gomes Ricciulli, Trpoli

Arbitro: Dolenti (CL), ass. BUtti (TP), Casisa (PA).

Rete al 6′ st di Cerniglia

Espulso al 38′ pt. Isais (Per uomo lanciato a rete)

Spettatori: 500 circa