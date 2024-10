A 40 anni dall’immissione in ruolo si ritrovano a Marsala i colleghi dell’Assessorato Agricoltura

Una bellissima giornata per festeggiare i 40 anni dall’immissione al ruolo presso l’Assessorato Agricoltura e Foreste. E’ stata l’idea di un gruppo di colleghi che ha voluto celebrare un momento cruciale per la loro vita personale e professionale, quello del 2 luglio 1984, 40 anni di condivisione tra persone che hanno trascorso tanti anni l’uno vicino all’altro parlando di lavoro e non solo. Diversi i colleghi che si sono uniti in uno speciale conviviale a Marsala, giunti dalle province di Palermo, Agrigento e Trapani:

Rosalba Sansone

Matteo Galfano

Diego Tranchida

Totò Ciaccio

Walter Martinico

Pina Nizza

Onofrio Tulone

Michele Macaluso

Michele Bono

Giuseppina Nizza

Nino Bongiovi

Mariano Nicolosi

Paolo Campo

Salvatore La Vela

Giuseppe Castellana

Salvatore Ricupati

Vincenzo Di Martino

Agostino Prinzivalli

Maurizio Pascale

Gaetano Gallo