Dinamica Contest: a Rho vince la cantautrice aquilana Lara Dei

La musica d’autrice è andata in scena a Rho per Dinamica Contest 2024, una rassegna di musica rivolta alle artiste, ideato e prodotto dal collettivo Dinamica Cantautrici in Movimento. Il 28 settembre scorso una giornata di promozione del talento delle 10 semifinaliste che si sono esibite tra Piazza San Vittore e il locale ‘Le Bistrot’ per la finale serale.

A vincere il Dinamica Contest è la cantautrice aquilana Lara Dei, in gara con i brani inediti “Sono cambiata” e “Infezione”. Nata tra le montagne abruzzesi nel “periodo delle foglie colorate”, Lara Dei si definisce una cantautrice e giurista in equilibrio tra note musicali e note legali con “mani piccole per chitarre sempre troppo grandi”: “Scrivo canzoni mentre bevo cappuccini con la faccia d’angelo” dice con la sua spiccata originalità.

“Siamo molto felici di poterle dare l’occasione di iniziare il suo imminente percorso artistico con un piccolo tour di sette tappe in Italia – affermano le organizzatrici Laura B, Sue e Vea -. Lara non ha ancora brani pubblicati sulle piattaforme, ma presto lancerà la sua musica e noi saremo con lei per sostenerla in questo momento delicato e pieno di emozioni. Grazie a chi ha scelto di supportare il nostro lavoro e di sostenere il nostro impegno nel sovvertire le dinamiche del mondo dello spettacolo in cui troppo spesso il lavoro e le competenze delle donne vengono messe in ombra, ostacolate e svilite. Abbiamo un sorriso grande quanto la rabbia che proviamo, lottiamo con la bellezza di quello che facciamo. Grazie a tutte le altre partecipanti che hanno reso questa giornata unica”.

Importante per la realizzazione del Dinamica Contest l’apporto di Nicola Gallo, fonico e tecnico luci, i partner Pericolo Costante, Più Spazio Quattro, Sofar Sound Italia, il Circolone Sociale di Legnano, Il “7 bistro gio&bianca”, Le Bistrot di Villa Burba, la madrina della rassegna Agnese Valle, cantautrice romana e clarinettista, i giurati Anna Prada (organizzatrice di eventi, collaboratrice del collettivo Dinamica Cantautrici in Movimento), Laura Sirani (cantautrice, attivista e direttrice artistica di Cambiamo Musica Brescia), Stefano Ferrari (cantautore), Serena Ferrara (cantante, insegnante di canto), Alberto Repossini (docente di canto moderno del “Modern Sound” del Rusconi), Marian Trapassi (cantautrice, direttrice artistica di Because the Night), Laura Pescatori (scrittrice, speaker radiofonica di Radio Onda D’urto), Arianna Poggi (direttrice artistica di Sofar Brescia parte del direttivo Musica da Bere), Alice Mammola (cantautrice, ricercatrice, scrittrice e archivista, appassionata di canto e musica popolare e di lotta); un ringraziamento a La Noce, vincitrice della prima edizione del Dinamica Contest, all’Istituto Musicale Rusconi per il supporto come sponsor, alla studentessa Chiara Pelloggia e ai fotografi Miguel Vallebona e Dade Bonetti.

Ph Miguel Vallebona