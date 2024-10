Il Città di Marsala batte di misura il Club Olimpia

Partita sensazionale, quella di ieri pomeriggio al campo Salesiani don Bosco, ma dai due volti tra il Città di Marsala 5 e il Club Olimpia nel Campionato di C2 di Calcio a 5, terminata per 5 a 4 in favore dei lilybetani. Mister Gesone decide di partire con Balistreri tra i pali, Nuccio centrale di difesa, e con i due laterali, a destra Falco e a sinistra Parrinello, Lo Presti a fare il pivot. Il primo tempo è da incubo per la squadra di casa che perde per infortunio Mimmo Scariolo a causa di un problema fisico durante il riscaldamento. Nel corso della partita la squadra di casa dovrà fare a meno anche di Nuccio e successivamente di Erreti. L’inizio del Città di Marsala è da incubo. La squadra nella prima frazione, va a terra più volte sotto i colpi di Augugliaro, artefice per i suoi di una gran bella prova. L’olimpia è avanti di tre goal. Soltanto alla mezzora il Città di Marsala riuscirà ad alzare la testa. Peppe Lo Presti è preciso nello sfruttare il tiro libero concesso dall’arbitro. Sarà questa l’unica vera azione degna di nota almeno per la squadra del Presidente Ales.

Il primo tempo si chiude quindi sul 3 a 1 per la formazione ospite, e con l’ennesimo infortunio del città di Marsala che perderà il portiere Balistreri. Ciò che accade nello spogliatoio, lì deve rimanere. Ed è giusto così. Ma il Città di Marsala sceso in campo nella seconda frazione di gioco è veramente straordinario, in pratica un’altra squadra. Piglio e verve ora sono presenti, la mente dei ragazzi è finalmente libera. La squadra gioca molto meglio, anche se la sfortuna si ripresenta ancora una volta.Dopo una traversa al culmine di una interessante azione di gioco, che avrebbe meritato miglior sorte, l’Olimpia allarga il risultato portandolo sul 4 a 1. Sembra la fine. Il numeroso pubblico presente stenta a credere.

Il Città di Marsala, ferito nell’orgoglio, pigia sull’acceleratore e accorcia le distanze quasi immediatamente grazie ad una bella diagonale di Accardi che va in goal dopo essere stato ben servito da Pippi Angileri, autore di una prestazione maiuscola. Da quel momento la squadra di casa alza il ritmo del gioco e si rende pericoloso più volte.Sale in cattedra nuovamente Lo Presti. Prima supera il portiere avversario con uno scavetto e dopo ne segna un altro pareggiando quella che sembrava una partita ormai chiusa. Il città di Marsala una volta raggiunto il pareggio sa che deve rischiare. Vuole l’intera posta in palio, e la ottiene nei secondi finali con il calciatore più giovane della comitiva che dopo una prova di carattere si concede un goal da oscar che manda in visibilio i tifosi presenti. Il Marsala bissa praticamente il risultato di sette giorni fa.