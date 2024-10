Calcio: il Trapani strappa un pari al Sorrento in trasferta e in 10

Il Trapani Calcio riesce a strappare un pareggio in dieci uomini a Sorrento nell’8ª giornata di Campionato di serie C. I granata, dopo l’espulsione di Benedetti, schiera un 5-3-1 per arginare la manovra rossonera ma deve accontentarsi di un pari con Musso al 14’ che devia in rete un calcio d’angolo calciato da Bolsius. Al 31’, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, Colombini non si accorge dell’arrivo di Silvestri che batte Del Sorbo. Dopo il cartellino rosso, Aronica cerca di chiudere in difesa il Trapani considerato che il Sorrento cerca di portarsi in vantaggio. Quando il portiere Seculin devia in angolo una punizione di Blondett, questo episodio fa accendere una diatriba tra il ds Amarante e l’arbitro culminata con l’espulsione del campano.

Antonini, al termine del match ha dichiarato: “Atteggiamento sbagliato da subito, errori grossolani, per di più arbitraggio inadeguato a certi livelli con un giocatore del Sorrento che andava perlomeno ammonito ed invece è stato espulso Benedetti che, comunque, si è macchiato di un’ingenuità che un difensore del suo livello non può e non deve mai più commettere“.