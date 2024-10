Bica: “Grillo in Fratelli d’Italia? Per Marsala ci vuole riflessione e confronto”

In merito alle recenti notizie riguardanti la situazione politica a Marsala, ovvero il possibile ingresso del sindaco Massimo Grillo in Fratelli d’Italia – considerato che lo stesso alle Europee aveva dichiarato di votare Giorgia Meloni – interviene Giuseppe Bica, deputato regionale di FdI.

“La mia posizione è sempre stata chiara e coerente: Marsala necessita di un cambio di rotta e di una nuova visione per il suo futuro. Accogliamo con rispetto l’interesse del sindaco Grillo verso il nostro partito, ma riteniamo che per il bene di Marsala sia necessaria una riflessione profonda sul percorso amministrativo intrapreso finora. Insieme ai miei sostenitori di Marsala, ci facciamo promotori di un dialogo costruttivo con tutte le forze politiche di centrodestra e i movimenti civici. Il nostro obiettivo è elaborare un programma concreto per il rilancio della città, che risponda alle reali esigenze dei marsalesi.

Invitiamo tutte le parti interessate a sedersi a un tavolo di confronto, mettendo da parte personalismi e interessi di parte“.