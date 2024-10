Conferito il Diploma Accademico con Critica semiotica per la Poesia al marsalese Giovanni Teresi

Al poeta marsalese Giovanni Teresi è stato conferito il Diploma Accademico con Critica in semiotica estetica per la sua opera “Sguardo nell’ignoto” in quanto finalista in Poesia al Premio Accademico Internazionale di Poesia e Arte Contemporanea “Apollo dionisiaco” Roma 2024. L’Accademia di Significazione Poesia e Arte Contemporanea, che ha bandito il Concorso, è in convenzione formativa con l’Università degli Studi di Roma Tre, accreditata dalla Regione Lazio, iscritta all’albo di Roma Capitale e del Comune di Canale Monterano e promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di New York. Il Diploma Accademico è a firma della Presidente Fondatrice Prof.ssa Fulvia Minetti, che, assieme alla Giuria, si è congratulata per la pregevole opera di Giovanni Teresi. La lirica sarà pubblicata nell’Antologia edita dall’Accademia.