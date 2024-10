Dagli USA a Castelvetrano per lavorare nelle terre confiscate al braccio destro di Messina Denaro

Un’esperienza di volontariato civile presso la base scout Ciuri di Zagar, allestita in un bene confiscato all’imprenditore Giuseppe Grigoli a Castelvetrano, ritenuto vicino al boss Matteo Messina Denaro. Quattro cittadini americani – tre liberi professionisti e un ex bancario – sono arrivati in città grazie al progetto promosso dall’associazione statunitense Global Volunteers, il cui referente locale è Giovanni Parrino.

Il progetto, svolto in collaborazione con l’Agesci, ha visto impegnati i volontari nella realizzazione di numerose attività: dalla pulizia e cura dei terreni, alla potatura degli alberi di agrumi nel fondo di via Seggio. Due volontarie americane hanno realizzato una pittura su uno dei muri della struttura e hanno restaurato una cassa antica. “Una magnifica esperienza di arricchimento e condivisione – spiega Giovanni Parrino – un profondo e perpetuo scambio sociale, culturale e di valori umani che crea profondi legami di amicizia, condivisione e processi di sviluppo e pace”. A chiusura del progetto il gruppo Agesci Castelvetrano 1, ha organizzato un momento conviviale condividendo tutti insieme una cena presso la base scout con piatti tipici della cucinalocale con la collaborazione di Emanuela Indiano e l’associazione Noi Odv.