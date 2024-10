A Trapani apre il nuovo Centro di Raccolta Rifiuti, il vecchio chiude e ci sarà qualche disagio

Il Comune di Trapani ha un altro momentaneo problema da affrontare oltre all’acqua, in questo caso necessario per migliorare il servizio di smaltimento rifiuti. Con l’approssimarsi dell’apertura del nuovo Centro Comunale di Raccolta sito presso la zona industriale, si rende necessario chiudere l’attuale CCR allocato al Lungomare Dante Alighieri a partire da lunedì 7 ottobre al fine di trasferire le strumentazioni presenti ed ultimare gli adempimenti propedeutici per il trasferimento. Questo potrebbe però portare ad alcuni eventuali disagi nello smaltimento. Il nuovo CCR aprirà entro il mese di ottobre.