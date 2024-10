Marsala, sul mancato avvio del servizio mensa “Sud chiama Nord” scrive al sindaco

Il gruppo politico Sud Chiama Nord si rivolge al sindaco con una nota.

“…per denunciare la grave situazione relativa alla mancata attivazione del servizio di mensa scolastica nelle scuole del Comune di Marsala. Questa problematica sta causando disagi non solo agli alunni, ma anche alle loro famiglie, con ripercussioni significative sull’organizzazione quotidiana e un evidente spreco di risorse pubbliche.

Premesso che: le classi coinvolte sono state organizzate per il tempo pieno, con una programmazione didattica che include la mensa scolastica come parte integrante del percorso educativo, la mancata erogazione del servizio costringe gli alunni a lasciare la scuola prima del previsto, obbligando le famiglie a riprogrammare le proprie giornate e ad affrontare spese extra per gestire i figli durante l’orario in cui dovrebbero essere a scuola.

La mensa scolastica è fondamentale per garantire la continuità del tempo pieno e senza di essa viene compromessa l’efficacia del modello educativo considerato che:

l’assenza del servizio non solo ostacola la qualità dell’istruzione, ma genera anche un grave spreco di risorse pubbliche. Gli insegnanti assegnati alle classi a tempo pieno, infatti, non vengono utilizzati in modo corretto e conforme al loro incarico, configurando un danno erariale a carico dell’Amministrazione Comunale e dello Stato.

Questa inefficace gestione del personale docente, che si trova ad operare in condizioni diverse da quelle previste, rappresenta un uso improprio dei fondi pubblici destinati al pagamento degli stipendi degli insegnanti, che dovrebbero lavorare a tempo pieno fino alle 16:00;

• Tale inefficienza, se prolungata, potrebbe continuare a penalizzare gli alunni e aggravare ulteriormente la situazione finanziaria destinata al settore scolastico;

Alla luce di quanto sopra, ci rivolgiamo al Sindaco, con le seguenti domande:

Quali sono le cause della mancata attivazione del servizio di mensa scolastica per l’anno in corso e se siano stati individuati i responsabili di tale disservizio?

Quali misure urgenti intende adottare l’Amministrazione Comunale per porre rimedio a questa situazione, al fine di evitare ulteriori sprechi di risorse pubbliche e ridurre i disagi subiti dagli alunni e dalle loro famiglie?

È previsto un piano per il recupero dei fondi pubblici sprecati a causa del mancato utilizzo conforme del personale docente? Sono state avviate procedure per accertare eventuali responsabilità amministrative?

Quali azioni compensative verranno adottate per risarcire le famiglie degli alunni che hanno subito danni economici per la mancata erogazione del servizio mensa?



Queste domande richiedono una risposta chiara e tempestiva da parte dell’Amministrazione Comunale, in quanto la situazione attuale non può prolungarsi ulteriormente senza compromettere il diritto all’istruzione e aggravare i costi per le famiglie e l’erario.





Coordinatore Comunale Commissario Provinciale

Ignazio Genna Michele Galfano