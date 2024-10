Marsala e il ‘problema’ del verde pubblico poco curato

A Marsala col verde pubblico c’è sempre un grande problema. Periodicamente i cittadini e le nostre testate attraverso loro, segnalano di cespugli non curati, erba alta in ville e giardini, rami che dagli alberi pendono fino a terra. Per la verità, in questi giorni, le squadre del Verde Pubblico comunale sono a lavoro in alcune zone come corso Gramsci, ma in altre aree della Città ci sono ancora situazioni di abbandono. Questo è il caso di Piazza Marconi, a Porticella, dove nella villa centrale l’erba è alta e i rami degli arbusti arrivano fino a terra. Nella strada che dalla Piazza conduce fino in via B. Grignani, alcuni rami di un albero del giardino sono caduti al di là del marciapiede rendendone difficoltoso il passaggio per i pedoni.