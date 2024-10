Erice più “ricca” con il Pnrr da 11 milioni di euro. Ecco come verranno investiti

Il Comune di Erice ha intercettato oltre 11 milioni di euro grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con 15 progetti finanziati che riguardano opere infrastrutturali, riqualificazioni, e la digitalizzazione dei servizi pubblici. Gli interventi toccano diversi settori, dalla valorizzazione del patrimonio storico, all’efficienza energetica, fino all’ammodernamento delle strutture sportive e scolastiche. Uno dei progetti più significativi è il recupero e la valorizzazione del Giardino Storico del Balio, finanziato per un totale di 1.663.470 euro, insieme ai lavori di restauro e consolidamento delle Mura Elimo-Puniche, che ricevono un contributo di 2.000.000 euro. Entrambe le opere, già in corso, puntano non solo a preservare il ricco patrimonio storico e culturale di Erice, ma anche a migliorare l’accessibilità di questi beni per la comunità locale e i turisti.

campo San Nicola

Particolare attenzione è stata data all’istruzione e ai servizi per l’infanzia con la costruzione di nuovi asili. A Pegno, è in corso la realizzazione di un asilo nido in via della Cooperazione, con un finanziamento di 1.677.900 euro, mentre un altro asilo comunale sorgerà in via Accardi, nella località di San Giuliano, con un importo di 1.728.000 euro destinato ai servizi di progettazione esecutiva e alla relazione geologica. Questi interventi sono essenziali per rispondere alle crescenti esigenze delle famiglie della zona e per potenziare i servizi educativi. Tra gli investimenti sportivi, spiccano i lavori di riqualificazione del campo sportivo di San Nicola, con un finanziamento di 1.450.000 euro, e quelli per la manutenzione straordinaria della palestra di Porta Spada, che ricevono 1.714.524,85 euro. Entrambi i progetti mirano a restituire ai giovani e alle associazioni locali strutture moderne e sicure, favorendo la pratica sportiva a livello territoriale.

Daniela Toscano

“Questi interventi – ha dichiarato la sindaca di Erice Daniela Toscano – rappresentano un investimento fondamentale per il futuro di Erice. Grazie al PNRR, stiamo valorizzando il nostro patrimonio culturale e migliorando i servizi per i cittadini, puntando su infrastrutture sostenibili e moderne. Il nostro obiettivo è rendere Erice un comune più vivibile, efficiente e attrattivo, sia per chi ci abita, sia per i turisti”. Un altro settore strategico riguarda la transizione digitale, con l’introduzione di servizi per semplificare l’interazione tra cittadini e amministrazione. Sono stati già realizzati i progetti per l’adozione del sistema PagoPA (90.036 euro) e dell’App IO (28.304 euro), che permettono pagamenti e comunicazioni più rapide e sicure con la pubblica amministrazione. Anche il progetto per migliorare l’esperienza del cittadino nei servizi pubblici, con un finanziamento di 161.479 euro, sta proseguendo spedito e si concluderà nel 2024.

Importanti risorse sono state destinate anche alla sicurezza informatica, con 252.118 euro per la migrazione al cloud e 59.966 euro per l’implementazione della piattaforma di notifiche digitali. Questi interventi aumenteranno la protezione dei dati personali e renderanno i servizi comunali sempre più efficienti e accessibili. Un’ulteriore misura è l’estensione dell’utilizzo delle identità digitali SPID e CIE, per la quale sono stati stanziati 14.000 euro. Sul fronte dell’efficienza energetica, il Comune di Erice ha ottenuto 54.000 euro per interventi che accresceranno l’impronta green dell’attività istituzionale, contribuendo a ridurre i consumi energetici e a migliorare la sostenibilità ambientale dell’amministrazione.

La sindaca Toscano ha sottolineato anche l’importanza della digitalizzazione e della sostenibilità per il futuro del comune: “La digitalizzazione dei servizi pubblici è una sfida cruciale per migliorare l’efficienza amministrativa e facilitare la vita quotidiana dei nostri cittadini. Stiamo investendo non solo nella modernizzazione tecnologica, ma anche nell’efficienza energetica, con interventi che renderanno Erice un esempio di sostenibilità e innovazione”. Con un totale che sfiora dunque gli 11 milioni e 200 mila euro Erice si pone all’avanguardia nell’utilizzo delle risorse del PNRR, con l’obiettivo di completare gran parte dei lavori entro la fine del 2024. Gli interventi non solo miglioreranno la qualità della vita dei residenti, ma contribuiranno a rendere la città più attraente per il turismo e le imprese, creando opportunità di sviluppo economico e sociale.