Al Cinema Golden di Marsala 5 film, si inizia con la Comencini￼

Il Cinema Golden di Marsala fa il pieno di… film! Questa settimana sono ben 5 le proiezioni. “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini in sala solo alle ore 17.30. Un padre entra nel laboratorio di ceramica della figlia e la maestra gli consegna la statuetta di un cane. “L’ha fatto la bambina?“, chiede il padre, sorpreso dalla qualità del manufatto. Quel padre è il regista Luigi Comencini, e in quel suo dubbio è contenuta l’insicurezza con cui sua figlia Francesca farà i conti per tutta la vita.

Alle ore 19.15 e alle 21.30 “La misura del dubbio” di e con Daniel Auteuil. Jean Monier è un avvocato di lungo corso, ma scottato dall’esperienza con l’ultimo cliente che ha difeso. Dopo qualche anno di assenza dai tribunali, per fare un favore alla moglie-collega, si trova a rappresentare un padre di famiglia in stato di fermo e accusato di aver ucciso la consorte. Sarà l’inizio di un caso che durerà anni… Solo l’8 ottobre alle ore 19 in proiezione il film coreano “L’innocenza”: Minato ha perso il padre quando era piccolo e vive con la madre, impiegata in una stireria. Vittima a scuola di un professore eccessivamente severo, Minato è difeso dalla madre, la quale si scontra duramente con la preside dell’istituto. Il 9 ottobre solo alle ore 20.30 in sala “Il giudice e il boss”, storia del giudice Cesare Terranova. “Iddu”, il film su Matteo Messina Denaro arriverà al Golden dal 10 ottobre.