Valderice al G7 Agricoltura e Pesca per la valorizzazione dei Borghi Marinari

Il Comune di Valderice ha partecipato oggi al G7 Italia Agricoltura e Pesca, tenutosi a Siracusa, in occasione del workshop dedicato al progetto REIMAR. Durante l’evento, il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, ha sottoscritto un importante Protocollo d’Intesa finalizzato alla costituzione del “Registro delle Identità dei Borghi Marinari”. Alla firma ha presenziato anche l’Assessore Regionale Salvatore Barbagallo, confermando l’impegno delle istituzioni siciliane verso la tutela e promozione del patrimonio marittimo dell’isola.

Il progetto: 27 Borghi Marinari siciliani protagonisti

L’intesa apre la strada a un ambizioso percorso di valorizzazione turistica di 27 Borghi Marinari della Sicilia, tra cui il Borgo Marinaro di Bonagia, uno dei tesori più suggestivi del territorio valdericino. L’obiettivo principale è quello di sostenere e promuovere progetti ed iniziative che possano esaltare le peculiarità culturali, storiche e paesaggistiche di questi borghi, attraverso una rete coordinata di operatori locali.

“La creazione di una rete di operatori locali e una comunicazione condivisa sono aspetti fondamentali per portare alla luce il potenziale inespresso dei nostri borghi“, ha dichiarato il sindaco Francesco Stabile. “Bonagia, con le sue tradizioni e la sua storia legata al mare, ha tutte le carte in regola per diventare una meta turistica di grande attrattiva, ma dobbiamo lavorare per migliorare le condizioni di accoglienza e le infrastrutture“.

Valderice pronta a cogliere le opportunità del futuro

Il turismo dei Borghi Marinari rappresenta una risorsa preziosa, ancora poco sfruttata, che necessita di un approccio integrato e strategico per crescere e consolidarsi. Per questo motivo, l’amministrazione comunale di Valderice si impegna a non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità, monitorando attentamente tutte le possibilità di sviluppo economico e di crescita territoriale.

“Siamo determinati a cogliere ogni occasione per creare reti significative che possano favorire lo sviluppo del nostro territorio“, ha aggiunto il primo cittadino. “Continueremo a lavorare con passione e dedizione per far emergere le bellezze e le peculiarità di Valderice e del suo Borgo di Bonagia, valorizzando le tradizioni locali e creando sinergie che ci permettano di crescere“.

Uno sguardo verso il futuro

Con il supporto del progetto REIMAR e grazie alla partecipazione a iniziative di ampio respiro come il G7 Agricoltura e Pesca, Valderice si pone come protagonista in un percorso di crescita che mira a rilanciare l’economia turistica del territorio. Il Protocollo d’Intesa sottoscritto oggi rappresenta un passo significativo in questa direzione, ponendo le basi per un turismo sostenibile e condiviso, in grado di portare nuova vitalità a una risorsa preziosa come i Borghi Marinari.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Stabile, conferma così il proprio impegno a lavorare con visione e costanza, mettendo al centro l’amore per il territorio e la volontà di creare opportunità concrete per la comunità.