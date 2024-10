Trofeo Coni in Sicilia, Schifani: “Felici di accogliere giovani atleti di tutt’Italia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Con grande orgoglio, la Regione Siciliana accoglie il Trofeo Coni 2024, un evento straordinario che mette al centro i giovani e lo sport, pilastri fondamentali per la crescita e il benessere delle nuove generazioni. Questa manifestazione, che vede protagonisti gli atleti under 14 provenienti da tutta Italia, rappresenta una straordinaria occasione per promuovere i valori della competizione sana, del rispetto e del fair play, principi cardine del nostro impegno per un futuro più giusto e inclusivo”. Lo dice il presidente della Regione, Renato Schifani, che domani pomeriggio sarà a Catania alla cerimonia di apertura, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, del presidente del Senato Ignazio La Russa, del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, del sindaco di Catania, Enrico Trantino e del presidente del Coni Giovanni Malagò.

“La Regione – prosegue Schifani – crede fortemente nel potere dello sport come strumento di formazione per i nostri ragazzi. Per questo, abbiamo investito risorse significative per supportare l’attività sportiva attraverso iniziative come quella dei voucher sportivi, che incoraggia i giovani a praticare sport e a condurre uno stile di vita sano. Inoltre, la Regione è fiera di essere il principale sponsor di questa edizione del Trofeo, con un investimento di 1,2 milioni di euro, a testimonianza del nostro impegno concreto nel promuovere lo sport e valorizzare il nostro territorio”.

“L’evento, che si svolgerà nelle città di Catania, Palermo e Siracusa – conclude il presidente Schifani – sarà un momento di festa e di unione, e siamo entusiasti di dare il benvenuto agli atleti, ai campioni italiani e internazionali e a tutte le autorità presenti. Desidero rivolgere un caloroso benvenuto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, simbolo di unità nazionale, e agli altri illustri ospiti che impreziosiranno la cerimonia di apertura. Il Trofeo Coni 2024 sarà un’occasione unica per mostrare al Paese le potenzialità del nostro territorio e il nostro impegno costante verso i giovani e lo sport”.

