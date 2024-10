Marsala: altre 19 moto sequestrate a Strasatti. Scovato un deposito abusivo di alimentari

A poco più di una settimana dal precedente intervento congiunto, una nuova operazione di Polizia Municipale e Carabinieri di Marsala è stata effettuata ieri nel territorio comunale. In particolare, gli Agenti hanno proceduto al sequestro di un deposito abusivo di generi alimentari che, tra l’altro, effettuava vendite al dettaglio di prodotti in possesso. Esteso oltre 150 metri quadrati, al locale, in pessime condizioni igienico-sanitarie, sono stati apposti i sigilli. Sempre ieri, Vigili e Carabinieri sono nuovamente intervenuti in contrada Strasatti, nel versante sud di Marsala, ed hanno proceduto al sequestro di 19 motocicli (si aggiungono ai 21 della scorsa settimana) che circolavano senza targa e privi di assicurazione. Inoltre, sono stati fermati due cittadini stranieri che, senza patente, guidavano moto di grossa cilindrata.