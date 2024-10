Ferrovie assume diplomati a Palermo (anche senza esperienza): figure e requisiti richiesti

Il Gruppo Ferrovie dello Stato è alla ricerca a Palermo e Messina di diplomati, anche senza esperienza, da inserire in un percorso formativo professionalizzante per addetti alla sicurezza aziendale.

Di seguito i dettagli sulle mansioni da svolgere, i requisiti da possedere e come fare per inviare la propria candidatura.

Figure e mansioni

Ferrovie è alla ricerca di giovani diplomati da inserire in un percorso formativo con regolare contratto di apprendistato professionalizzante per operatori specializzati attività di supporto e operatori specializzati di protezione aziendale.

Nello specifico il ruolo prevede le seguenti mansioni:

– monitoraggio delle criticità di security, attraverso un’attività di rilevamento degli eventi anomali che interessano il patrimonio aziendale, concorrendo all’elaborazione di progetti e favorendo le necessarie attività di tutela;

– presenziamento degli asset aziendali in occasione di eventi che possano provocare ripercussioni sull’attività aziendale svolgendo attività di raccordo con le autorità di pubblica sicurezza;

– vigilanza sul corretto afflusso/deflusso dei passeggeri e del personale autorizzato;

– presidio della corretta entrata/uscita dei mezzi autorizzati e il rispetto delle regole disposte;

– gestione degli apparati di sicurezza e verifica del corretto funzionamento;

– rilevazione, individuazione e informazione circa gli eventi anomali, rapportandosi tempestivamente al Capoturno.

Tra i requisiti essenziali, i candidati devono avere:

– età compresa tra i 18 e i 29 anni in relazione alla tipologia contrattuale di riferimento;

– diploma di scuola superiore quinquennale.

Ci sono anche alcuni requisiti preferenziali per la valutazione finale di ogni singolo candidato. Ecco i principali:

– voto di diploma;

– residenza in Sicilia (posseduta prima della scadenza del presente Avviso);

– pregressa esperienza nelle forze dell’ordine, nell’esercito e nei vigili del fuoco o in attività di security;

– pregressa esperienza in attività di front line nei rapporti con la clientela;

– conoscenza della lingua inglese almeno nel livello B1 secondo il Quadro Comune Europeo (da indicare nell’apposito form on-line).

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare la propria candidatura online sul sito di Ferrovie dello Stato nella piattaforma dedicata alle posizioni aperte, selezionando l’annuncio in questione, ossia “Operatore specializzato attività di supporto/operatore specializzato di protezione aziendale”, cliccare su “Candidati” e compilare l’apposito form online.

Le candidature vanno inviate entro l’11 ottobre.