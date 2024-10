Dichiarano falsamente che una neonata è figlia biologica, il caso approda al Tribunale di Marsala

La Procura della Repubblica di Marsala ha concluso le indagini preliminari avanzando al Gup del locale Tribunale una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un uomo ed una donna, una coppia residente in Città, per avere – in concorso tra loro – alterato lo stato civile di una neonata attestando falsamente all’ufficiale di stato civile che la piccola fosse nata dalla loro unione. In realtà però, gli investigatori hanno appurato che non è così. Sono stati i Carabinieri a condurre le indagini sotto la direzione della Procura che si è avvalsa dell’ausilio scientifico del consulente tecnico del pubblico ministero. Sono state assunte altresì informazioni da persone vicine alla coppia, acquisendo la documentazione sanitaria ed il materiale biologico.

Il reato contestato è proprio quello dell’alterazione di stato previsto e punico dall’articolo 567 comma 2 del Codice Penale. La richiesta di rinvio a giudizio della coppia, adesso, sarà sottoposta al vaglio del giudice dell’udienza preliminare.