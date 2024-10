Due turisti tedeschi si perdono alla Riserva dello Zingaro, salvati dal Soccorso Alpino

Recuperati ieri sera dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano due giovani turisti tedeschi, in difficoltà nella zona di Borgo Cusenza, all’interno della Riserva Naturale Orientata “Zingaro”. Succede spesso che turisti o escursionisti si avventurano nelle zone impervie della Riserva o in altri luoghi come l’isola di Marettimo e magari restano feriti o in pericolo. In questo ennesimo caso, entrati da Scopello, sul versante sud della Riserva, nelle prime ore del mattino, la coppia di turisti ha raggiunto nel pomeriggio Borgo Cusenza, nella parte alta della zona nord, con poca riserva di acqua, abbigliamento non idoneo per i cambi di temperatura tipici delle ore notturne e senza illuminazione. I due, non calcolando bene i tempi del rientro e colti dal buio, hanno perso l’orientamento, anche per la poca conoscenza del territorio nel quale si trovavano. Spaventati e stanchi hanno dato l’allarme al Numero Unico d’Emergenza 112, indicando la loro posizione.