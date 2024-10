Il momento d’oro del calcio trapanese sin dalle giovanili

Mentre a vele spiegate il Trapani Calcio compie una sequenza di goleada – prima in Coppa contro Potenza per 5 a 1 e poi nel Campionato di serie C contro Turris per 4 a 0 – al campo sportivo “Gaetano Scirea” si sono sfidate Messina e Trapani Under 17. I granata hanno battuto la compagine rosanero 3-0 segnando di fatto l’ottima forma delle giovanili del capoluogo di Provincia siciliano. Un momento d’oro per il calcio trapanese che vede la squadra guidata da Aronica e spinta dal ‘presidentissimo’ Valerio Antonini, in quarta posizione in classifica a 12 punti assieme all’Audace Cerignola, al Sorrento e soprattutto al Catania. Il Messina invece è al momento nella parte bassa della classifica ma questo in ogni caso fa ben sperare per un ritorno del cosiddetto ‘calcio che conta’ in Sicilia.