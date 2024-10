Mazara evita gli allagamenti con un progetto da 705mila euro per il ripristino delle fognature

L’amministrazione comunale di Mazara del Vallo ha approvato, con delibera n° 138 del 26 settembre 2024, il progetto esecutivo e cantierabile per il ripristino della condotta fognaria, finalizzato al deflusso delle acque bianche in alcune strade del territorio cittadino. Si tratta in particolare dei tratti di via Salemi e via della Ginestra. Via Salemi è una delle principali arterie di Mazara del Vallo, quella che si può percorrere uscendo dall’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Nei giorni di pioggia la strada si allaga facilmente nel tratto che va dall’obelisco all’ospedale “Abele Ajello”. Nella delibera dell’amministrazione si legge che il progetto mira a scongiurare ennesimi allagamenti della zona oggetto di intervento con grave pericolo per la pubblica incolumità. Il progetto sarà finanziato dai fondi della Protezione Civile.

L’importo complessivo del progetto, redatto dall’architetto Giuseppe Buscarino, sarà di 705mila euro, mentre l’importo dei lavori è pari a 546.489,40 euro. Di questi, 519.443,76 sono per lavori a base d’asta, 4.687.31 per oneri riguardanti le misure di sicurezza fisiche dei lavoratori non soggetti a ribasso d’asta e i restanti 22.358,33 per costo della manodopera incluso nei lavori non soggetti al ribasso d’asta. Inoltre è stata avviata anche la procedura di gara per l’affidamento dei lavori e il bando sarà pubblicato sulla piattaforma “Acquisti in rete” della Pubblica Amministrazione. Lì le imprese potranno presentare le loro offerte, entro il termine prestabilito. Intanto, a proposito di rete fognaria e deflusso delle acque bianche, la scorsa settimana hanno preso il via i lavori per la realizzazione di una condotta centrale per la confluenza delle acque piovane ed una rete fognaria acque bianche nella Borgata Costiera. I lavori dureranno circa otto mesi e saranno realizzati dall’impresa Cosmak srl di San Pietro Patti (Me) che a seguito della procedura negoziata Mepa si è aggiudicata gli interventi offrendo un ribasso di circa il 36% sull’importo a base d ‘asta di circa 1milione e mezzo di euro oltre oneri di sicurezza e costi di manodopera personale.

Anche in questo caso i lavori sono finanziati per circa 2 milioni di euro dal Dipartimento di Protezione Civile e permetteranno a Borgata Costiera di avere un moderno sistema fognario per le acque bianche e per la prevenzione di allagamenti. Il progetto e la direzione dei lavori sono stati affidati all’ing. Vincenzo Villardo. Responsabile del procedimento è l’arch. Antonia Russo unitamente a personale del Servizio Urbanistica. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, è stato istituito un divieto temporaneo di transito lungo la strada comunale Costiera, valido fino al termine dei lavori. Il provvedimento riguarderà tutti i veicoli, compresi quelli a servizio delle persone con ridotta capacità di deambulazione, fatta eccezione per i mezzi impiegati nel cantiere.