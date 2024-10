Marsala, incontro tra l’amministrazione e il Console della Tunisia

Cooperazione, prevenzione e dialogo. Sono le direttrici su cui si muovono il sindaco Massimo Grillo e il Console di Tunisia in Sicilia, Mohamed Ali Mahjoub, che si sono incontrati a Palazzo Municipale per parlare di “sicurezza in città”.

Un incontro voluto dal sindaco di Marsala d’intesa con l’assessore Ingardia a seguito di episodi spiacevoli che hanno visto protagonisti giovani tunisini. “Sono pochi e già identificati quelli che non rispettano le regole, a fronte di tanti altri suoi connazionali che vivono tranquilli, lavorano e sono perfettamente integrati, ha affermato il sindaco Grillo”.

Il Console tunisino Mohamed Ali Mahjoub, nel ringraziare il Sindaco Grillo per avere promosso l’incontro a Marsala, ha affermato: “Esprimo i miei vivi ringraziamenti alle autorità della città per l’accoglienza calorosa e per l’interesse portato all’organizzazione di questo incontro che costituisce un’occasione per affermare la profondità delle relazioni storiche tra la Tunisia e l’Italia e rinforzare la cooperazione, sottolineando l’interesse del Consolato a inquadrare e tutelare la comunità tunisina residente in questa città.” Il Console ha anche sottolineato la buona reputazione della comunità tunisina residente a Marsala, che conta circa 1.200 residenti regolari, di cui la maggior parte è impegnata nei settori agricoli, della pesca e dei servizi.