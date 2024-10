Oleificio Sant’Anna, il giusto equilibrio tra tradizione ed innovazione

[ PUBBLIREDAZIONALE ] Riparte la stagione olearia in tutta la Sicilia, quest’anno in netto anticipo rispetto alle annate precedenti a causa delle poche piogge durante la stagione estiva. L’Oleificio Sant’Anna a tal proposito ha già riaperto i battenti ed effettuato la prima molitura lo scorso 26 settembre. Quest’anno, l’azienda a conduzione rigorosamente familiare ha apportato qualcosa di nuovo. In particolare sono state sostituiti i macchinari relativi alle fasi di pulizia e lavaggio con macchine in acciaio e di ultima generazione per evitare alterazioni sia della materia prima, e garantire, così, la massima qualità del prodotto finito con l’estrazione a freddo. L’azienda, tre le attività che svolge, acquista anche olio e/o olive da terzi, fornisce in comodato gratuito i bins per la raccolta e assicuro tempi di attesa minimi per la molitura al fine di evitare disagi alla clientela.