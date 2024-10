Da Marsala messa e conviviale a sostegno del Sudan

Santa messa presieduta dal Vescovo e conviviale con la testimonianza del padre missionario Mario Pellegrino per raccogliere fondi a favore dei ragazzi del Sud Sudan per consentire loro di studiare. È stata organizzata per sabato 26 ottobre, con inizio alle ore 19,30, al Santuario Maria Ss. di Fatima in contrada Birgi a Marsala, l’iniziativa per sostenere questo progetto. Alle ore 19,30 sarà celebrata la santa messa presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Alle ore 20,45 si terrà il momento conviviale con la testimonianza di padre Mario Pellegrino, missionario marsalese in Sud Sudan. Il contributo solidale per persona è di 15 euro. Informazioni e prenotazioni: 3392738112 oppure 3939114018. L’iniziativa è a cura di: Diocesi, Forania di Marsala-Petrosino, Opera di religione “Mons. Gioacchino Di Leo” OdV, Santuario Birgi, Amici del Terzo mondo, Archè, Ass. “Il rumore delle idee”, associazione “Libera”.