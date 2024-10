Green Valley Pop Fest, l’amministrazione Tranchida revoca il contributo all’evento

La Giunta comunale di Trapani ha revocato il contributo previsto per la manifestazione Green Valley Pop Fest. In realtà, in prima istanza il Comune non aveva deciso di sostenere direttamente l’iniziativa, tenutasi lo scorso 4 agosto a Trapani, ma aveva avviato un’interlocuzione con la società ATM Spa, di cui è socio unico, per far sì che il budget 2024 relativo alle “spese per attività promozionali, sponsorizzazioni, convegni, pubblicità, e rappresentanza venisse destinato all’evento a caratura nazionle “Green Valley Pop Fest 2024”. Venuto meno a ridosso dell’evento l’impegno dell’Atm, l’amministrazione Tranchida era corsa ai ripari con una delibera di finanziamento, in modo da scongiurare ripercussioni sulla riuscita della manifestazione, visto che la Futurist srls aveva paventato la possibilità di una riduzione del cast. A seguire il Comune, ha avviato un’interlocuzione con l’Ente Luglio, appurando che aveva stipulato un accordo il 24 luglio in cui si impegnava, tra le altre cose, a finanziare il “Green Valley Pop Fest 2024” con 50 mila euro, a condizione di ricevere tale somma dalla Regione Siciliana.

Nei giorni scorsi il Comune ha appurato che l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il ddl 771/a che, tra le altre cose, prevede proprio un contributo all’Ente Luglio Musicale Trapanese di 49 mila euro che, a sua volta, verranno versate nelle casse della società che ha organizzato il Green Valley Pop Fest. Alla luce di ciò, l’amministrazione Tranchida ha deciso di revocare la precedente ordinanza che disponeva il citato contributo a favore della Futurist srls che ha organizzato il “Green Valley Pop Fest 2024”.

Sulla vicenda si registra una nuova presa di posizione dei partiti di minoranza che hanno chiesto le dimissioni dell’assessore Emanuele Barbara (a sua volta assente dalla riunione di Giunta che ha deliberato la revoca del contributo).