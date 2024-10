Droga nel cocktail di una giovane mazarese, nei test tossicologici sostanze chimiche

Continua a destare preoccupazione la vicenda della giovane 18enne di Mazara del Vallo che è finita in coma dopo aver bevuto un cocktail con dentro della droga. Al Civico di Palermo dove è stata prontamente ricoverata, alla ragazza – che sembra in miglioramento – sono stati effettuati subito dei test tossicologici, considerate le dichiarazioni del fidanzato che ha raccontato di come la giovane si sia accasciata prima di sensi dopo aver ingerito la bevanda ma di non essersi accorti di chi sia stato a fare una cosa così. I test hanno rivelato la presenza di diverse sostanze chimiche nel corpo della ragazza. Pare anche di ecstasy.

La festa si è svolta in un appartamento al civico 75 di via Candelai, un tempo adibito a bed & breakfast. La polizia ha avviato immediatamente le indagini, sequestrando l’immobile per cercare di stabilire le circostanze esatte dell’incidente e capire se alla giovane siano state somministrate sostanze stupefacenti a sua insaputa.