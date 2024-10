Il Comune di Marsala fa sapere di avere incrementato le ore contrattuali a 180 dipendenti

Il Comune di Marsala fa sapere di aver incrementato le ore contrattuali fino al massimo di 36 ore – in due trance, da qui ad aprile – per il personale, formato da circa 180 dipendenti, già in servizio a tempo indeterminato e parziale che si occupa di servizi essenziali. Il sindaco Massimo Grillo dichiara: “Ottobre si apre con interessanti novità riguardo ad una migliore funzionalità e qualità dei servizi erogati dal Comune. Il potenziamento del personale era necessario da tempo e, adesso, si sono trovate le soluzioni per realizzarlo compiutamente dopo quasi 30anni”. Soddisfazione per la conclusione della procedura esprimono anche il presidente Enzo Sturiano, il vice sindaco Giacomo Tumbarello e il segretario generale Andrea Giacalone, presenti – assieme a rappresentanti delle organizzazioni sindacali – all’incontro con i dipendenti comunali interessati all’aumento delle ore.