Lotto: a Mazara del Vallo quaterna vincente di 21.660 euro

Come riporta Agipronews, sono stati vinti 21.660 euro a Mazara del Vallo grazie ai numeri 9-10-29-59 giocati su tutte le ruote e all’opzione Lottopiù. Da segnalare anche una vincita a Bagheria grazie al gioco del Lotto. Nella località siciliana sono stati vinti 45mila euro in seguito al terno 9-31-47 giocato su tutte le ruote. Da segnalare anche una vincita da 22.500 euro a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, arrivata grazie al terno 20-27-62 sulla ruota di Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro, per un totale di 952 milioni da inizio anno.