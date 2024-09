Egadi: dal Centro di Recupero al mare, Astra torna a casa. VIDEO

I litorali siciliani quest’anno sono al primo posto della classifica di tartarughe che depositano le proprie uova in spiaggia per poi dare vita ad uno spettacolo della natura: tante piccole caretta caretta che quando nascono cercano… il mare. A tornare in mare – presso il Centro Recupero Tartarughe Marine AMP Isole Egadi – è anche Astra, l’ultima tartaruga marina ricoverata in lungodegenza nel centro allestito nell’ex stabilimento Florio di Favignana. Un momento emozionante per il Centro che così conclude la stagione 2024 delle visite guidate nell’Area Protetta.

GUARDA IL VIDEO: