Calcio a 5: il Città di Marsala espugna il campo di Favignana

Il Città di Marsala espugna il campo di Favignana e guadagna i primi tre punti della stagione in serie C2. Al termine di una partita interessante sotto diversi aspetti, e anche molto corretta, ad avere la meglio è stata la squadra ospite. La squadra marsalese è partita molto forte e grazie ad uno spunto di Angelo Parrinello si è portata in vantaggio dopo neppure due minuti. La reazione della squadra di casa non si è fatta attendere e così dopo una bella azione è pervenuta al pareggio.

Il goal dei padroni di casa non ha tuttavia demoralizzato gli esperti calciatori del Città di Marsala che anzi hanno continuano ad imbastire belle trame di gioco in cui ha avuto un ruolo fondamentale Parrinello che con le sue giocate superbe ha deliziato il pubblico e caricato ancora di più i suoi compagni di squadra.

Arriveranno così, a seguire, i goal di Scariolo, Lo Presti e ancora Scariolo. Il primo tempo è chiaramente di marca azzurra. La seconda fase della partita inizia con l’ingresso in campo di Bryan al posto di Taormina.

Il Favignana però accorcia le distanze e lo fa sfruttando un errore proprio del subentrante portiere del Città di Marsala che, nonostante l’episodio appena descritto, risulterà autore di una prova maiuscola, meritandosi di gran lunga l’ampia sufficienza. Il Città di Marsala a metà del secondo tempo avrebbe diverse occasioni per mettere ancora più al sicuro il risultato ma si dimostrerà parecchio sciupone: più volte davanti al portiere avversario gli avanti del città di Marsala sono troppo precipitosi. La squadra di casa, sorniona, riesce a riaprire la gara.

Ad una sola marcatura dagli ospiti il Favignana ci crede di più ma i sogni di rimonta sono spenti da bomber Scariolo che, ottimamente servito dal portiere, non si fa pregare e va in goal, siglando la sua terza marcatura personale. L’ultimo sussulto è del Favignana che sfrutta ancora una volta un errore del Città di Marsala, ma il risultato non cambierà più. Una vittoria certamente importante e anche meritata per la squadra ospite che ha avuto le chiavi del gioco per buona parte della gara. Ci sarà da lavorare parecchio invece sul reparto difensivo che nella prima uscita stagionale è stato fin troppo leggero.