“A Strasatti violenza in piazza e caos all’uscita delle scuole, marsalesi stanchi”

Gli ultimi fatti di cronaca locale evidenziano che per le strade della più popolosa borgata marsalese, Strasatti, regna il caos. A porci ancora una volta le tante problematiche che insorgono nel versante, è Antonella Morsello:

Le due piazze a Strasatti sono diventate “casa” della violenza. Ubriachi e in preda a raptus circolano indisturbati, individui che sono pericolosi per chiunque passi di lì. Un’Amministrazione degna di questo nome ha il diritto e il dovere di tutelare e rassicurare tutta la cittadinanza intraprendendo azioni degne e circostanziali, atte ad assicurare il benessere di ogni individuo. Mi chiedo cosa aspetta il sindaco il Marsala ad attuare le giuste normative e soprattutto a fare I fatti cosa che da circa 5 anni non fa.

Stessa cosa vale per le scuole di Strasatti. È iniziato l’anno scolastico ma nulla è cambiato: regna il caos più totale; nonostante le varie comunicazioni perpetuate dal dirigente ai vari organi competenti per far sì che in ogni scuola di qualsiasi ordine e grado ci fosse la presenza dei vigili urbani (ricordo alla cittadinanza che il sindaco ha assunto altre unità all’interno dei vigili urbani).

Chiedo altresì che nella scuola media Alcide De Gasperi di Fornara venga effettuato il servizio di vigilanza all’ ingresso e all’ uscita dei ragazzi dato che in quella strada passano mezzi pesanti che intralciano la viabilità e la sicurezza dei ragazzi stessi. Si chiede inoltre che i vigili facciano il servizio arrivando a scuola 5 minuti prima dell’entrata e dell’ uscita dalla scuola.

Da mamma e a nome di tutte le mamme, da cittadina e a nome di tutti i cittadini chiedo un intervento immediato affinché a Strasatti la sicurezza stradale e personale possa essere ripristinata. Chiedo alle Autorità competenti di intervenire al più presto e tutelare tutta la cittadinanza affinché tutto ritorni nella normalità e soprattutto nella legale sicurezza per tutti.